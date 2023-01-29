قوات الاحتلال تواصل حصار مدينة أريحا

القدس المحتلة-سانا

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصار مدينة أريحا شرق الضفة الغربية لليوم الثاني، وفرض إجراءات مشددة على حواجزه في القرى والبلدات المحيطة بها.

وأفادت وكالة وفا أن قوات الاحتلال عززت تواجدها العسكري على مدخلي أريحا الشمالي والجنوبي، وعلى الطرق الالتفافية في محيط أريحا، وقامت بتفتيش مركبات الفلسطينيين، تزامناً مع تحليق طائرة مسيرة للاحتلال في سماء مخيم عقبة جبر المجاور.

إلى ذلك أغلق مستوطنون مدخل قرية ياسوف شرق سلفيت في الضفة الغربية، وهاجموا مركبات الفلسطينيين واعتدوا على ممتلكاتهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الليلة الماضية شارع القدس المؤدي إلى مدخل أريحا الجنوبي أمام الفلسطينيين، كما أغلقت المدخل الشمالي واحتجزت عشرات المركبات لساعات عند مداخل المدينة.

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