زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب باكستان

إسلام آباد-سانا

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر العاصمة الباكستانية إسلام آباد، دون ورد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية أن الزلزال كان على عمق 150 كيلومتراً، وهز أجزاء من العاصمة الباكستانية.

ونقلت عدة قنوات إخبارية محلية عن مدنيين قولهم: إن هزات الزلزال كانت قوية للغاية.

وتعد باكستان واحدة من أكثر المناطق عرضة للزلازل في العالم، إذ تقع فوق الصفائح التكتونية الأوراسية المعروفة بأنها عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

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