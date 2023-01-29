جامعة حماة تعلن عن مفاضلة ملء الشواغر في برنامجي رياض الأطفال والتسويق بالتعليم المفتوح

حماة-سانا

أعلنت جامعة حماة عن مفاضلة ملء الشواغر في برنامجي رياض الأطفال والتسويق والتجارة الإلكترونية، وفق نظام التعليم المفتوح للعام الدراسي 2022-2023.

وذكر رئيس الجامعة الدكتور عبد الرزاق السالم لمراسل سانا أنه يمكن للطلاب الراغبين بالتقدم إلى المفاضلة المذكورة معرفة الشروط والوثائق والأوراق المطلوبة للتسجيل، من خلال لوحة الإعلانات في مقر الجامعة وكليتي التربية والاقتصاد أو موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

وأشار الدكتور السالم إلى أن مديرية شؤون الطلاب المركزية بمقر الإدارة العامة للجامعة بدأت اليوم استقبال طلبات المتقدمين، على أن تستمر حتى الثاني من شباط المقبل.

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