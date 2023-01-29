نقاشات سرية في أروقة البنتاغون لتسليم أوكرانيا مقاتلات إف 16

نيويورك-سانا

في تصعيد خطير سيلقي بظلاله على مجريات الصراع في أوكرانيا، كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن نقاشات سرية تجري بين مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، للضغط باتجاه تسليم أوكرانيا مقاتلات من طراز إف 16 أمريكية الصنع.

الصحيفة نقلت في هذا الصدد عن مصادر في البنتاغون قولها: إن نقاشاً سرياً يجري في أروقة البنتاغون لكسب الموافقة على توريد هذه المقاتلات، وإنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن هذه القضية، إلا أنه اكتسب زخماً في الأونة الأخيرة، مع استعدادات تجري باقتراب فصل الربيع وإمكانية تصاعد العمليات العسكرية والقتالية في أوكرانيا، مع إحراز الجيش الروسي المزيد من الانتصارات وتأهبه للمرحلة القادمة.

وذكر أحد المصادر أن اتخاذ القرار حول المقاتلات قد يستغرق أسابيع، وأن الحديث يدور عن تسليم مقاتلات تعود لسلاح الجو الأمريكي أو عن إعادة تصديرها من دولة ثالثة.

وبحسب الصحيفة فإن واشنطن تشعر بالقلق جراء تقلص مخزون صواريخ أنظمة الدفاع الجوي لدى الجانب الأوكراني، وأشارت إلى أن النظام الأوكراني أعد بالفعل قائمة تضم 50 طيارا يمكنهم بدء التدريب لمدة ثلاثة أشهر على هذه المقاتلات ممن قاموا “بتنفيذ آلاف المهمات القتالية”.

ويأتي هذا الكشف غداة تقارير تحدثت عن إرسال واشنطن، وهي الطرف الأكثر فعالية في تأجيج الصراع في أوكرانيا، أسلحة وذخائر ومعدات قتالية من مستودعاتها في الشرق الأوسط، وغداة تقارير تحدثت عن أن الجيش الأوكراني يحتاج من القذائف والصواريخ شهرياً ضعف ما يمكن لصناعة الدفاع الأمريكية والأوروبية مجتمعة إنتاجه.

وسبق أن طلب النظام الأوكراني تزويده بالمقاتلات من طراز إف 15 وطراز إف 16 وما يعادلها من الطائرات الأوروبية مثل تورنادو الألمانية أو غريبن السويدية، لتحل محل أسطولها من الطائرات المتهالكة والتي تعود إلى الحقبة السوفييتية.

وقد تنقل هذه المقاتلات من مخزون الجيش الأمريكي أو من مخزون دول أخرى تمتلكها مثل فنلندا وألمانيا وهولندا، مع ترقية هذه الدول مخزونها من الطائرات الأمريكية المقاتلة إلى إف 35.

وكانت روسيا أرسلت مذكرة إلى دول الناتو على خلفية إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

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