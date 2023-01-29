تأمين الدواء مجاناً لذوي الشهداء وللجرحى في حمص عبر مبادرة ساهم معنا

حمص-سانا

تسعى مبادرة “ساهم معنا” إلى تأمين الدواء مجاناً لذوي الشهداء، وجرحى الجيش العربي السوري، والأسر الأكثر احتياجاً في حمص.

وحول هذه المبادرة التي أطلقها عدد من الأطباء المتطوعين في جمعية “صامدون رغم الجراح”، والتي انطلقت منذ 3 سنوات، تحدث عضو مجلس إدارة الجمعية يوسف شدود لمراسلة سانا بأنها تعتمد على جمع العينات الدوائية من عيادات الأطباء والصيادلة ومعامل الأدوية، وتوزيعها ضمن وصفة طبية على ذوي الشهداء والجرحى والأسر المحتاجة.

ولفت شدود إلى أنه يوزع حالياً ما بين 300 إلى 400 وصفة شهرياً من خلال الصيدلية التابعة للجمعية كل يوم أحد، منوهاً بالجهات الداعمة للمبادرة من معامل الأدوية والأطباء والصيادلة.

الصيدلانية أميرة المحمود متطوعة بالجمعية والمشرفة على صرف الدواء، بينت أنه تم إطلاق المبادرة من قبل الدكتور محسن طراف المتطوع بالجمعية، عبر جمع عينات دوائية من بعض العيادات الطبية وتوزيعها على ذوي الشهداء والجرحى والمحتاجين، ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكري، إذ زاد الإقبال على الجمعية في ظل أزمة غلاء الأدوية ليصل عدد مراجعي الجمعية إلى حوالي 100 مريض يومياً.

وذكرت مديرة العلاقات العامة بالجمعية ابتسام مصلى أنه يتم استلام وتوضيب الأدوية وفقاً لأنواعها ومدة صلاحيتها من قبل المتبرعين بها من الأطباء والصيادلة وبعض المعامل بشكل مؤتمت ومنظم، متمنية من الأهالي التبرع ولو بكميات قليلة لتوزيعها على المحتاجين لها من المرضى.

وأعرب عدد من المرضى وذوي الشهداء والجرحى عن تقديرهم لهذه المبادرة، حيث ذكر كل من حنة كاسوحة وأمل عمار وسليمان الجبر وهناء قاسم وسحر العيسى، بأنهم يحصلون على الأدوية اللازمة لهم أو لأسرهم بصورة منتظمة ودونما انقطاع، منوهين بجهود القائمين على المبادرة ومعاملتهم الإنسانية، متمنين تأمين المزيد من الأدوية في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده المبادرة.

تمام الحسن

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