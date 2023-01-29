صيانة فواصل التمدد على أوتستراد طرطوس اللاذقية

اللاذقية-سانا

أجرت الورشات الفنية التابعة لمديرية المواصلات الطرقية فرع اللاذقية اليوم، صيانة لفواصل التمدد على أوتستراد طرطوس باتجاه اللاذقية قبل جسر حميميم.

وذكر مدير المواصلات الطرقية المهندس مصعب أحمد في تصريح لمراسلة سانا، أن الصيانة اليوم كانت حلاً إسعافياً لاستبدال القطع المخربة في فواصل التمدد للجسور على الأوتستراد، مشيراً إلى أن هذه الفواصل مهمتها منع التشوهات في الجسور، نتيجة الفروقات الحرارية للطقس وحوادث السير.

ولفت إلى أنه تم بذل الجهود لفتح الطريق، حيث إن وجود القطعة المخربة كان في وسط الطريق، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الحارتين اليسارية والوسطية، وأثر على حركة المركبات على الأوتستراد.

يشار إلى أن وزارة النقل كانت أصدرت اليوم تحذيرات للسائقين، لتوخي الحذر والانتباه والتقيد بالإشارات الموضوعة، مع ضرورة الحد من السرعة واتباع التحويلة المرورية المؤقتة ريثما تنتهي أعمال الصيانة.

ديمة حشمة

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