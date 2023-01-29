عبد اللهيان: سيكون ردنا قوياً ضد أي إجراء تجاه الحرس الثوري

طهران-سانا

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده “سترد بشكل قوي وقاس في حال تم اتخاذ أي إجراء ضد الحرس الثوري يؤثر على الهيئة الحاكمة والقطاع العسكري الرسمي لإيران”.

ونقلت وكالة ارنا عن عبد اللهيان قوله في لقاء مع أعضاء مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الأربعة المدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات: إن قرار البرلمان الأوروبي يظهر أنه ليست لديهم معرفة صحيحة بإيران، ولا حتى بالإيرانيين في الخارج، كما يظهر أن أفعال وأقوال نواب في مجلس الشورى الإسلامي كانت فعالة ومؤثرة في الدفاع عن المصالح الوطنية للبلاد والأمن القومي لها.

وأشار إلى أن العقوبات الغربية تكون في الغالب دعاية، وأن الجانب الأوروبي اتخذ هذا الإجراء بسذاجة.

وكان نواب البرلمان الأوروبي وافقوا على إدراج الحرس الثوري على قائمة الاتحاد الأوروبي لما يسمى “الجماعات الإرهابية” رغم أن تحديد الجماعات المنظمات الإرهابية هو من صلاحيات مجلس الأمن الدولي وفقاً للمادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة.

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