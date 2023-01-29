إصابة فلسطيني خلال هدم قوات الاحتلال منزل في بلدة جبل المكبر

القدس المحتلة-سانا

أُصيب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال هدمها منزلاً في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وهدمت منزلاً مكوناً من طابقين لعائلتين فلسطينيتين إحداهما عائلة أسير، ثم اعتدت عليهم بالرصاص ما أدى إلى إصابة أحد أفراد العائلة في يده.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال تجمع الزويدين في منطقة البادية شرق يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية، وسلمت إخطارات بهدم أربعة منازل ومنشأتين زراعيتين للفلسطينيين.

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