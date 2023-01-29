فعالية وطنية في السويداء تنديداً بالحصار المفروض على الشعب السوري

السويداء-سانا

نظم فرع مؤسسة ملتقى الأسرة السورية في محافظة السويداء اليوم فعالية وطنية أمام مجلس المدينة، شاركت فيها فعاليات أهلية وشبابية ورسمية تنديداً بالحصار الجائر المفروض على الشعب السوري، وتضمنت توقيع وثيقة لمطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك الفاعل، لرفع العقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وأكد المشاركون في الفعالية الذين رفعوا الأعلام الوطنية واللافتات المنددة بما يسمى (قانون قيصر) تمسكهم بالمواقف والثوابت والوحدة الوطنية والاستمرار في مواجهة فصول الحرب العدوانية الإرهابية على سورية، مطالبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفاعل لرفع الحصار اللاإنساني واللاأخلاقي عن الشعب السوري وإنهاء معاناته الإنسانية.

وعبر المشاركون عن استنكارهم للاحتلال الأمريكي غير الشرعي على الأراضي السورية ونهب وسرقة الثروات الوطنية، ولكل الدعوات المشبوهة التي تستهدف وحدة الوطن وسيادته وكرامته، مؤكدين الوقوف صفا واحدا خلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد والجيش العربي السوري، من أجل تحرير كل شبر من ربوع الوطن وصون وحدته وإعادة أمنه واستقراره.

وذكرت رئيسة مجلس الأمناء في ملتقى الأسرة السورية عهد شريفة في تصريح لمراسل سانا أن هذه الوقفة التي انطلقت من محافظة السويداء ستشمل جميع المحافظات، لتوجيه رسالة للعالم لمطالبة ومناشدة الأمم المتحدة برفع العقوبات عن سورية، منوهة بوعي أبناء محافظة السويداء لما يتعرض له الوطن، وإثباتهم مع جميع أبناء سورية أنهم شعب مقاوم ومناضل.

وقال أمين سر ملتقى الأسرة السورية بالسويداء مفيد جعفر: إننا كأسرة سورية موجودون كتجمع عائلات ووجهاء ومشايخ ومثقفين على امتداد ساحة الوطن لإيجاد الغد الأفضل وتوقيع وثيقة مليونية، لرفع الحصار الظالم عن الشعب السوري الذي بذل التضحيات دفاعاً عن وطنه.

وأكد كل من شبلي الشاعر وأسعد الشبل ضرورة رفع الصوت من قبل جميع الشرفاء في سورية والعالم، والتحرك الجاد لإنهاء العقوبات عن الشعب السوري ومطالبة الأمم المتحدة لتأخذ دورها في ذلك، فيما أشار الشاب مجد حمزة إلى أن الحصار الاقتصادي الجائر فاق الإرهاب، وطال كل فئات الشعب، ويستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي، لرفعه لضمان عودة الاستقرار الاقتصادي إلى سورية.

وطالب المواطن أكرم الباروكي برفع العقوبات الجائرة المفروضة على سورية التي زادت من معاناة الشعب السوري في ظل ما تعرض له من إرهاب وعدوان ومناشدة شرفاء العالم، لإدانة السياسات الغربية التي تستهدف المواطن السوري في لقمة عيشه، فيما أكد المواطن حكمت العشعوش على حق الشعب السوري بالحياة، ورفع كل أشكال العقوبات والحصار عنه.

وفي ختام الفعالية توجه المشاركون إلى أمام مبنى المحافظة، وبدؤوا بتوقيع وثيقة لرفع الحصار والعقوبات عن سورية.

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