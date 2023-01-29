زراعة أكثر من 400 هكتار بمحاصيل البقوليات الغذائية في الغاب

حماة-سانا

وصلت المساحات المزروعة بمحاصيل البقوليات الغذائية في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بحماة منذ بداية عمليات الزراعة ولغاية اليوم إلى نحو 437 هكتاراً، من أصل الخطة المقررة للموسم الحالي والبالغة 2440 هكتاراً.

وبين مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف في تصريح لمراسلة سانا، أن المساحات المزروعة تضمنت 227 هكتاراً بالحمص و175 هكتاراً بالفول و35 هكتاراً بالبازلاء والعدس، مشيراً إلى أن الهطولات المطرية خلال الأيام القليلة الماضية ستسهم في زيادة المساحة المزروعة بالبقوليات الغذائية، التي تشهد إقبالاً من الفلاحين لتوافر مستلزماتها ومردوها العالي.

وأوضح زروف أن إنتاج محاصيل البقوليات الغذائية يتم تصريفه في أسواق المحافظة الداخلية، كما يقوم التجار بنقل الفائض منه إلى باقي المحافظات في حال كان إنتاج الموسم جيداً.

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