شولتس: اتصالاتي مع بوتين مستمرة نظراً لأهمية ذلك

برلين-سانا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه سيواصل محادثاته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال شولتس لصحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية: “إنه لم يقطع اتصالاته مع الرئيس الروسي بوتين طوال الـ 11 شهراً الماضية، وإن آخر مكالمة هاتفية بينهما كانت في شهر كانون الأول الماضي”، مشيراً إلى أنه وبالرغم من اختلاف وجهات النظر بينهما سيواصل محادثاته مع بوتين لأهمية ذلك.

وأشار شولتس إلى أنه تطرق خلال محادثاته مع بوتين إلى عدد من القضايا، منها تبادل الأسرى وتصدير الحبوب الأوكرانية وملف محطة زابوروجيه للطاقة الكهروذرية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق أن توريد دبابات “ليوبارد 2” الألمانية إلى أوكرانيا سيؤثر سلباً على العلاقات الروسية الألمانية مستقبلاً.

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