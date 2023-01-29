الدوما الروسي: واشنطن تشارك بالقتال مع أوكرانيا بتوريد الأسلحة

موسكو-سانا

اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الولايات المتحدة تشارك مباشرة بالأعمال القتالية في أوكرانيا، بتسليمها الأسلحة الثقيلة إلى نظام كييف.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فولودين قوله: “يعمل هناك الكثير من المدربين والخبراء الأمريكيين، وكذلك المرتزقة، وبهدف إنقاذ نظام كييف باشرت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، ما يشير إلى مشاركة مباشرة لواشنطن في القتال، ويدل على خشيتها فقدان مستعمرتها”.

ولفت فولودين إلى أن العملية العسكرية الروسية الخاصة أصبحت تحريرية للأوكرانيين وللأراضي السلافية من الاستعمار الأمريكي.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة تحذير إلى دول “الناتو” بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وكانت عدة دول غربية، بينها ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا، تعهدت مؤخراً بتزويد أوكرانيا بدبابات قتالية ثقيلة.

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