أعلاف السويداء يستجر نحو 500 طن نخالة ويباشر إحداث قبان في مركز المشنف

السويداء-سانا

استجر فرع المؤسسة العامة للأعلاف بالسويداء كمية نحو 500 طن نخالة من مطحنة أم الزيتون، بغية توفير احتياجات الثروة الحيوانية منها.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المحامي وائل النجم في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الكميات المستجرة يتم توزيعها ضمن مراكز فرع المؤسسة في شهبا والمشنف ونبع عرى وصلخد وفق الدورة العلفية المفتتحة حالياً، بواقع 6 كيلوغرامات للرأس الواحد من الأغنام والماعز و15 كيلو للجمال و30 كيلو للأبقار، في حال عدم توفر مخصصاتها من مادة الجاهز حلوب ورغبة المربي بالحصول على النخالة.

وبين النجم أن المؤسسة باشرت مشروع إحداث قبان أرضي ضمن مركز بلدة المشنف في ريف المحافظة الشرقي، بتكلفة تبلغ نحو 130 مليون ليرة.

وكان فرع المؤسسة العامة للأعلاف بالسويداء باع أكثر من 10 آلاف طن من مادة النخالة خلال العام الماضي.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency