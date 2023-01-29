انطلاق عمليات الاقتراع بالدور الثاني للانتخابات التشريعية بتونس

تونس-سانا

انطلقت اليوم عمليات الاقتراع في 131 دائرة انتخابية في تونس، بإطار الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية بأنه يتنافس في الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية التونسية، 262 مرشحاً، لم يحصلوا على أغلبية الأصوات خلال الدور الأول من الانتخابات ليكون التنافس في الدور الثاني على 131 مقعداً من جملة 161.

وفي الدور الأول من الانتخابات التي جرت يوم الـ 17 من الشهر الماضي فاز 23 مرشحاً فقط، من بينهم 3 نساء ترشحن عن دوائر انتخابية بالخارج، في حين بقيت 7 دوائر بالخارج شاغرة نظراً لعدم تسجيل أي ترشح.

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