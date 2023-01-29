ريابكوف: تزويد نظام كييف بالدبابات خطوة أمريكية مدمرة

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن القرار الأمريكي بتزويد النظام الأوكراني بدبابات أبرامز يشكل خطوة مدمرة للغاية، ومحاولة أمريكية لتنفيذ سيناريو تصعيد واضح في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ريايكوف قوله: “إن الولايات المتحدة اتخذت هذه الخطوة للمحافظة على وحدة الصف في الناتو”، مضيفاً: “إن زعم المسؤولين الأمريكيين بأن توريد مجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا ليس تصعيدياً وشكل إنكاراً للحقيقة الدامغة”.

وأشار ريابكوف إلى أن الأمريكيين اتخذوا هذه الخطوة من أجل إعادة ترتيب الناتو مرة أخرى لحسابهم، مبيناً أنه يتم ذلك بصراحة أمام أعين المجتمع الدولي الذي يشعر بالقلق المتزايد حول المصير الذي تحاول مجموعة من السياسيين الغربيين الذين وصفهم بعديمي المسؤولية دفع العالم نحوه.

وكانت ألمانيا أعلنت عن عزمها تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز (ليوبارد 2)، والسماح لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات من الطراز نفسه من ترساناتها الخاصة.

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