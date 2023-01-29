القرم الروسية: تهديدات النظام الأوكراني للجزيرة غير مجدية

موسكو-سانا

قلل مستشار رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية لشؤون السياسة والإعلام أوليغ كريوتشكوف من تهديد النظام الأوكراني بشن هجوم صاروخي على شبه الجزيرة، واصفاً إياه بأنه “نباح من تحت الأريكة”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن كريوتشكوف قوله ساخراً، إن “روسيا مهددة بضربات في شبه جزيرة القرم من قبل مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك، الذي لا يملك أي فكرة عن الحرب والاستراتيجية والتكتيكات وخصائص الأسلحة”.

واعتبر “تهديدات سلطات كييف بأنها قصة أوكرانية نموذجية عن روسيا، وفي الليل يفكرون في كيفية بيع الوطن بسعر أعلى”.

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