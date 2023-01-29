الأرجنتين: لا خطط في أمريكا اللاتينية لإرسال أسلحة لأوكرانيا

بوينس آيرس-سانا

أعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز أن بلاده والدول الأخرى في أمريكا اللاتينية لا تخطط لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، أو إلى أي منطقة نزاع أخرى.

ونقلت وكالة تاس عن فرنانديز قوله في مؤتمر صحفي في بوينس آيرس بعد لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس: “لا تفكر الأرجنتين وأمريكا اللاتينية في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا أو أي منطقة نزاع أخرى”، مشيراً إلى أنه عرض على المستشار الألماني سبل الحل السياسي للأزمة في أوكرانيا.

وحول قرارات ألمانيا ودول غربية إمداد النظام الأوكراني بالأسلحة المختلفة بما فيها الدبابات، قال الرئيس الأرجنتيني: “لا يمكنني التعبير عن وجهة نظري بشأن القرارات التي تتخذها الدول الأخرى”، مشيراً إلى رغبة بلاده باستعادة السلام في أسرع وقت ممكن.

وكان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو رفض الثلاثاء الماضي اقتراحاً أمريكياً حول تسليم أوكرانيا معدات عسكرية سوفييتية وروسية الصنع، موجودة في بلاده.

كما رفضت برازيليا طلب برلين نقل الذخيرة لدبابات ليوبارد الألمانية إلى نظام كييف، وذلك وفق وسائل الإعلام البرازيلية.

وكانت رئيسة القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال لورا ريتشاردسون، حاولت ابتزاز دول أمريكا اللاتينية، بعرضها إرسال أسلحة روسية الصنع تمتلكها مقابل قيام واشنطن بإبدال هذه الأسلحة بالأمريكية، في حال رغبت الدول بتسليم أسلحتها لأوكرانيا.

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