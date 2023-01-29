الدفاع الإيرانية: إفشال هجوم بطائرات مسيرة على مجمع عسكري في أصفهان

طهران -سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن مجمعاً صناعياً تابعا لها في مدينة أصفهان وسط ايران تعرض لهجوم بثلاث طائرات مسيرة وتم التصدي له.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن وسائط الدفاع الجوي أسقطت إحدى الطائرات المسيرة فيما انفجرت المسيرتين الأخريين لدى وقوعهما بمصيدة المضادات الجوية.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم الفاشل بالطائرات المسيرة ألحق أضرارا طفيفة بسقف المجمع الصناعي ولم يسفر عن خسائر بشرية و لم يتسبب في تعطيل تجهيزات ومهمات المجمع.

وأكدت الوزارة أن أعمال مراكز إنتاج عناصر القوة ستستمر بسرعة وجدية ولن يكون لهذه الأفعال الإرهابية أي تأثير على استمرار تقدم البلاد.

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