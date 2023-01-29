مصرع ثلاثة أشخاص جراء زلزال ضرب شمال غرب ايران

طهران-سانا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم اليوم وأصيب أكثر من 300 آخرين جراء زلزال ضرب محيط مدينة خوي بشمال غرب إيران .

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن رئيس مركز الطوارئ الطبي بجامعة غرب أذربيجان للعلوم الطبية فرزين رزازاده قوله : أصيب أكثر من 300 شخص ولسوء الحظ توفي ثلاثة أشخاص مشيرا إلى أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات والمراكز الطبية .

من جهته ذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران إن الزلزال وقع على عمق 7 كم من سطح الأرض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض 38.59 درجة والطول 44.90 درجة.

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