الخارجية العراقية تدين العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين

بغداد-سانا

أدانت وزارة الخارجية العراقية العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في مدينة ومخيم جنين بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي خلف عددا من الشهداء والجرحى.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان اليوم: “نؤكد تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس، ونطالب بوقف الهجمات العدائية على الآمنين فيها”.

وأضاف: “نجدد موقفنا الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية التي كانت ولا تزال قضية محورية”.

واستشهد أمس الأول تسعة فلسطينيين، وأصيب العشرات بينهم حالات خطيرة، في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم مدينة جنين بالضفة الغربية.

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