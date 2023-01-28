بوليانسكي: واشنطن ضالعة بشكل مباشر في جريمة قصف قوات كييف مستشفى لوغانسك

نيويورك-سانا

أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن واشنطن ضالعة بشكل مباشر في جريمة قصف قوات نظام كييف مستشفى بلدة نوفو آيدار بجمهورية لوغانسك، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً.

ونقلت قناة آر تي عن بوليانسكي قوله: “إن هذه جريمة حرب شنيعة أخرى ترتكبها قوات كييف”، مشيراً إلى أن 14 مدنياً قتلوا في المستشفى بصواريخ قدمتها الولايات المتحدة.

وأضاف: “إن المسؤولين الأوكرانيين يقولون إن أهداف الضربات التي تتم باستخدام راجمات هيمارس الأمريكية متفق عليها مع واشنطن، ما يجعل الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في هذه الجرائم”، لافتاً إلى أن دافعي الضرائب الأمريكيين يجب أن يعرفوا كيف تنفق أموالهم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم أن قوات كييف قصفت عمداً مستشفى بلدة نوفو آيدار بجمهورية لوغانسك بصواريخ هيمارس الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا، وإصابة 24 بجروح.

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