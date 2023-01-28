الصوص الفصيح…عرض مسرحي للأطفال برسائل هادفة

دمشق-سانا

اختتم مهرجان مسرح الطفل الذي نظمته مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة على خشبة مسرح العرائس بدمشق، بعرض للكاتب والمخرج المسرحي زهير البقاعي، حمل عنوان “الصوص الفصيح”، وهو موجه إلى الفئات العمرية الأولى والثانية.

ومن خلال ديكور مميز ورسومات ملفتة بصرياً من إضاءة ومؤثرات صوتية وكلمات للأغاني قدم المخرج زهير البقاعي نصه الجديد الذي روى حكاية صوص صغير يرغب بأن يقوم بكل الأعمال الصعبة في منزله وخارج المنزل، ليتعرض والده فيما بعد لوعكة صحية ويمر الصوص بمواقف صعبة، لكنها تنتهي بفضل تعاون الأهل والأصدقاء.

وبين البقاعي في تصريح لمراسل سانا أن العمل تجربة جديدة قريبة للطفل جاءت لمحاكاة ظروفه ومحيطه في المجتمع، وقدرته الذهنية على استيعاب وفهم ما يجري من حوله.

وأشار البقاعي إلى أن مسرح العرائس يشكل أهمية كبيرة للطفل من كل الفئات العمرية، وخصوصاً الفئة العمرية الأولى، لما يحمله من قيم ورسائل تهدف إلى تنمية مداركه، لافتاً إلى أن الدمية التي هي من أساس مسرح العرائس ترافق الطفل في كل مراحل حياته الأولى.

هادي عمران

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