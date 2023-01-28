شركة فلايبي الجوية البريطانية تعلن إفلاسها للمرة الثانية

لندن-سانا

أعلنت شركة الطيران البريطانية فلايبي اليوم أنها أوقفت عملياتها، وألغت جميع رحلاتها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشركة قولها عبر تويتر: “نعلن عن وضع فلايبي تحت الإدارة القضائية”، موضحة أنه تم إلغاء جميع رحلاتها من وإلى المملكة المتحدة، ولن تعاد جدولتها.

من جهتها طلبت هيئة الطيران المدني البريطانية من الركاب الذين حجزوا تذاكر على متن طائرات الشركة عدم الذهاب إلى المطار.

واستأنفت فلايبي رحلاتها في نيسان الماضي بعد إفلاسها عام 2020 بسبب تداعيات وباء كوفيد الذي وجه ضربة قاصمة لكثير من الفاعلين في قطاع الطيران.

وكانت الشركة في وقت ما رائدة في مجال الرحلات الداخلية في بريطانيا، وسيرت ما يصل إلى 530 رحلة أسبوعياً، ولا سيما من مطار هيثرو بلندن إلى المدن البريطانية، فضلاً عن رحلات خارجية إلى وجهات مثل أمستردام وجنيف.

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