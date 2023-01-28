مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأميركية

واشنطن-سانا

قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص اليوم، وأصيب أربعة آخرون في حادث إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأميركية، هو الرابع من نوعه خلال شهر في المنطقة.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن الرقيب فرانك بريسيادو من إدارة شرطة لوس أنجلوس قوله: إن “إطلاق النار حدث في حي بيفرلي كريست، حيث تم نقل المصابين الأربعة إلى المستشفى، وهم في حالة حرجة”.

ويعد هذا رابع حادث إطلاق نار جماعي في كاليفورنيا هذا الشهر، ويأتي بعد أسبوع من مذبحة في قاعة رقص في إحدى ضواحي لوس أنجلوس خلفت 11 قتيلاً وتسعة جرحى، وبعد أيام فقط من فتح مسلح النار في مزرعتين للفطر جنوب سان فرانسيسكو ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة شخص.

وسجلت الولايات المتحدة في عام 2022 للعام الثالث على التوالي أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي.

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