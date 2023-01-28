الاحتلال يخطط لإقامة 18 ألف وحدة استيطانية وهدم مئات المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

18 ألف وحدة استيطانية جديدة يخطط الاحتلال الإسرائيلي لإقامتها على أراضي الضفة الغربية، في ظل تهديدات بهدم مئات المنازل والمنشآت الفلسطينية، لتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية التي تواجه بمواقف دولية تقتصر على عبارات الشجب والإدانة، دون اتخاذ إجراءات حقيقية تمنع الاحتلال من تنفيذها.

وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقرير نشره اليوم على موقعه الإلكتروني أن الاحتلال أعلن عن مخططات لإقامة 18 ألف وحدة استيطانية في الضفة، وإقامة شبكة طرق وأنفاق تربط بين المستوطنات المقامة على أراضيها، بهدف زيادة عدد المستوطنين فيها إلى نحو 2.5 مليون مستوطن.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال جدد تهديداته بهدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، وتهجير الفلسطينيين منها، ضمن مخطط تهويدي لإقامة تكتل استيطاني يمتد من شرق القدس حتى أريحا، إضافة إلى عزمه هدم مئات المنازل الفلسطينية في بلدة سلوان وحي الشيخ جراح بالقدس وفي مناطق متفرقة من الضفة، ومنع الفلسطينيين من تشييد أي مبنى جديد في بيت لحم ونابلس وقلقيلية ورام الله، وسط تهديدات بالهدم.

ولفت التقرير إلى أن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل وبئر مياه في منطقة راس العامود وبلدة العيسوية بالقدس، ومنزلاً في قرية ماعين بالخليل، واثنين في قرية ارطاس ببيت لحم، وستة في قرية الديوك التحتا في أريحا، فيما استولت على منزل في قرية طورة جنوب غرب جنين، وأجبرت أصحابه الفلسطينيين على إخلائه، وحولته إلى مقر لها في ظل مواصلتها إقامة جدار الفصل العنصري بمحاذاة القرية عبر وضع قطع اسمنتية ضخمة بطول 9 أمتار في سياق سياسة تضييق الخناق على الأهالي.

وبين التقرير أن مستوطنين اقتحموا بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وأقاموا بوابة إلكترونية عند مدخل منطقة عين سلوان، لاستخدامها كممر إلى المنطقة، وذلك بعد عدة أسابيع من الاستيلاء على أكثر من 7 دونمات محيطة بعين سلوان تعرف باسم أرض الحمراء، وقيامهم بتسييجها وبعمليات تجريف فيها، كما اقتحموا البلدة القديمة في الخليل وبلدة عورتا في نابلس وقرية المليحات في الأغوار الشمالية، واعتدوا على الفلسطينيين، واستولوا على مساحات من قرية جوريش جنوب نابلس، لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، وأعادوا وضع كرفانات فيها بحماية قوات الاحتلال بعد أن أجبرهم أهالي القرية على إزالتها يوم الجمعة الماضي، فيما اقتلعوا 350 شجرة زيتون في قرية جيت شرق قلقيلية، وقطعوا الطريق الواصل بين حوارة في نابلس ومدينة قلقيلية، واعتدوا على مركبات الفلسطينيين، ما أدى إلى تضرر عدد منها.

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