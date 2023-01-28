مدفيديف: تسليم نظام كييف المزيد من الأسلحة الغربية لن يفيد أوروبا

موسكو-سانا

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من أن تسليم نظام كييف آليات مدرعة وغيرها من الأسلحة لن يفيد أوروبا في حال اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مدفيديف قوله: “إن حماية أوكرانيا لن تفيد أحداً في أوروبا، ولن تساعد العالم القديم المتهالك في تجنب العقاب، ودفع الثمن”، مضيفاً: “إذا اشتعلت الحرب العالمية الثالثة فلن يتم خوضها مع كل أسف بواسطة الدبابات والمقاتلات الجوية.. حينها فإن العالم كله سيتحول في هذه الحالة إلى رماد”.

وانتقد مدفيديف السلطات البريطانية لإصرارها على ضرورة قيام دول (الناتو) بتقديم مساعدات عسكرية إلى كييف فوراً، وقال: “إرسال مقاتلات ومئات الدبابات وأنظمة صواريخ بعيدة المدى لن يمنع روسيا من استكمال أهداف عمليتها العسكرية، ولكنه يمكن أن يؤدي مجدداً إلى نشوب حرب عالمية”.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن عدد الحمقى في مؤسسات السلطة في أوروبا لا يمكن أن يحصى لكثرته.

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