دراسة: غالبية الإيطاليين يعارضون إمداد أوكرانيا بالأسلحة

روما-سانا

كشفت نتائج استطلاع أن غالبية الإيطاليين يعارضون إمداد النظام الأوكراني بأسلحة غربية.

ونشرت صحيفة لا ستامبا الإيطالية دراسة بحثية أجراها معهد يورو ميديا، أظهرت ارتفاع نسبة المعارضين للدعم الغربي لأوكرانيا منذ منتصف شهر كانون الأول 2022، حيث عبر 68 بالمئة من المستطلعين عن معارضتهم لتورط حلف الناتو في الأزمة الأوكرانية.

ووفقاً للدراسة أعرب 58 بالمئة من المشاركين عن رفضهم للدعم العسكري لأوكرانيا.

وكان بحث أجرته قناة راي ون التلفزيونية الايطالية، أشار إلى أن 78 بالمئة من الإيطاليين يرون أن الصراع في أوكرانيا بعيد عنهم، وأنه لا علاقة لهم بالأزمة الأوكرانية.

وتتزايد الدعوات الشعبية والسياسية في أوروبا للتوقف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة، لما في ذلك من مخاطر تهدد بتصاعد الصراع في أوكرانيا، ومخاطر يمكن أن تتسبب بها على الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية.

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