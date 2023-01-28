خدمات الطوارئ في خيرسون: القوات الأوكرانية قصفت المقاطعة بـ 30 قذيفة خلال 24 ساعة

موسكو-سانا

أعلنت خدمات الطوارئ في مقاطعة خيرسون أن قوات نظام كييف استهدفت المقاطعة بـ 30 قذيفة صاروخية خلال 24 ساعة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ممثل خدمات الطوارئ قوله: “إن قوات كييف استهدفت البنية التحتية المدنية للمدن والقرى الواقعة على الضفة اليسرى من مقاطعة خيرسون في مدينة نوفايا كاخوفكا، وبلدة أليوشكي والقرى المحيطة بـ 30 صاروخاً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لافتاً إلى أن العمل جار على تحديد الخسائر المادية والبشرية”.

وخلال ساعات الليل استهدفت قوات نظام كييف البنى التحتية المدنية في بلدة أليوشكي ومدينة كاخوفكا وقرية مخيمات القوزاق وقرية ريباتشي بـ 18 قذيفة.

وكانت قوات نظام كييف استهدفت أمس مدينة نوفايا كاخوفكا بـ 4 قذائف مدفعية، كما استهدفت قرية كورسونكا بـ 3 قذائف، وقرية دنيبرياني بـ 5 قذائف.

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