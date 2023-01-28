افتتاح مشروع (روافد) بالحسكة لتدريب خريجي الجامعات على مهارات البرامج التطبيقية

الحسكة-سانا

افتتحت جمعية بنيان للتنمية بالحسكة مشروع (روافد) الذي يستهدف خريجي الجامعات من أبناء المحافظة لصقل مهاراتهم ومساعدتهم على دخول سوق العمل.

وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية ماجد العلي في تصريح لمراسل سانا أن المشروع يستمر على مدار 6 أشهر بالتعاون مع الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويستفيد منه خريجو الجامعات من أبناء المحافظة لإكسابهم مهارات التعامل مع البرامج التطبيقية لمواكبة سوق العمل بالشكل المطلوب.

من جانبه أشار المدير التنفيذي للمشروع المهندس عامر البركو إلى أن المشروع يتضمن دورات على البرامج التطبيقية مجانا لخريجي الجامعات، وخاصة خريجي الهندسة المدنية ومعهد المراقبين الفنيين والاقتصاد بعد أن تم تدمير مخابر هذه الكليات العام الماضي، جراء الفوضى والاشتباكات التي وقعت في محيط سجن الثانوية الصناعية الذي يضم إرهابيين من تنظيم (داعش) في حي غويران بمدينة الحسكة، وتسيطر عليه ميليشيا (قسد) وقوات الاحتلال الأمريكي.

وأضاف البركو: إن نحو 200 خريج سيستفيدون من المشروع من خلال دورات تدريبية مدة كل منها شهر لاستقبال أكبر عدد من الطلبة واكسابهم مهارات عملية على البرامج التطبيقية التي يحتاجونها في سوق العمل، مثل برامج (أوتوكاد للتصميم الهندسي والبرنامج المحاسبي- الأمين) لطلبة الاقتصاد وبرامج المايكروسوفت أوفس والأجهزة المساحية الأخرى للمعاهد المتوسطة وطلبة كلية الهندسة المدنية، حيث يصبح الخريجون قادرين على مواكبة سوق العمل.

خريج كلية الهندسة المدنية محمد العلاوي أشار إلى أن المشروع سيكون له أثر كبير على الخريجين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار الدورات التدريبية على هذه البرامج، داعياً إلى الاهتمام المستمر بمثل هذه المشاريع كونها تنعكس إيجاباً على الخريجين، وتساعدهم في أعمالهم وتعوض الكثير من الفاقد التعليمي، ولا سيما خلال الفترة الماضية وما رافقها من تدمير لمخابر الكليات.

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