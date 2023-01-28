SCS-NET

عالم فلك روسي يكتشف شبه قمر جديد تابع للأرض

2023-01-28

موسكو-سانا

قال عالم الفلك الروسي غينادي بوريسوف: إن الأوساط العلمية العالمية اعترفت أن الكويكب “واي جي 2022” الذي شوهد لأول مرة الشهر الماضي، هو شبه قمر جديد تابع للأرض.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوريسوف قوله: إنه في الـ 15 من كانون الأول الفائت تمكن من اكتشاف شبه قمر تابع للأرض هو الكويكب “واي جي 2022″، مشيراً إلى أن حجمه يبلغ تقريبا من 20 إلى 30 متراً، وفترة دورته حول الشمس سنة واحدة.

وأضاف بوريسوف: بشكل إجمالي تم حتى الآن اكتشاف 6 إلى 7 أشباه أقمار للأرض، وتم التقاطها كلها في وقت معين بواسطة مجال الجاذبية لكوكبنا.

يذكر أن بوريسوف عالم فلك من شبه جزيرة القرم اكتشف في عام 2019 أول مذنب بين نجمين حتى الآن في التاريخ، وهو يحمل اسمه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

عالم فلك روسي يكتشف مذنباً وكويكباً جديدين

موسكو-سانا اكتشف عالم الفلك الروسي غينادي بوريسوف مذنباً جديداً في النظام الشمسي وكويكباً قريباً من …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved