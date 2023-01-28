تشغيل خط إنتاج جديد في وحدة تعبئة مياه الدريكيش بطرطوس

طرطوس-سانا

قامت وحدة تعبئة مياه الدريكيش في محافظة طرطوس بتشغيل خط إنتاج جديد، من قياس عبوات نصف الليتر بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 جعبة يومياً.

وأوضح مدير الوحدة علي حامد عبد اللطيف لمراسلة سانا أن خط الإنتاج الذي تم تشغيله حديث ومتطور، وتمت إعادة توزيع العمالة الموجودة في الوحدة لتغطية العمل على الخط وفق نظام عمل الورديات.

وبين عبد اللطيف أنه أصبح في الوحدة ثلاثة خطوط، منها خطا إنتاج لعبوة النصف ليتر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للخط الجديد 1500 جعبة يومياً، ليبلغ إجمالي إنتاج المعمل بعد دخول هذا الخط للخدمة حوالي 2500 جعبة يومياً لعبوة النصف ليتر، بينما خط الإنتاج الثالث من قياس 1.5 ليتر وهو قديم وحالته الفنية جيدة ويعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 15000 جعبة يومياً، والتسويق يتم عن طريق قنوات التدخل الإيجابي من خلال المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية.

وأشار عبد اللطيف إلى أن وحدة دريكيش تختص بتعبئة المياه المعدنية المنبثقة من الصخور البازلتية، ما يكسبها ميزة الصفة المعدنية، حيث توجد فيها أكثر من عشرة عناصر مفيدة لجسم الإنسان والطلب عليها كبير.

ولفت عبد اللطيف إلى أنه خلال العام الماضي تم إنتاج أكثر من 3.788 ملايين جعبة من سعة 1.5 ليتر 248.765 جعبة سعة النصف ليتر.

هيبه سليمان

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