تواصل عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بالتشيك

براغ-سانا

تواصلت في التشيك لليوم الثاني على التوالي عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات، لاختيار رئيس جديد للبلاد لخمسة أعوام قادمة خلفاً للرئيس الحالي ميلوش زيمان.

ووفقاً للدستور التشيكي، لا يمتلك الرئيس في البلاد صلاحيات واسعة، كون النظام السياسي فيه برلماني الطابع، غير أنه يؤثر في بعض القضايا المهمة، مثل تعيين رئيس الحكومة والوزراء ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الحالية جرت في الـ 14 من الشهر الجاري، وأخفقت بحصول أحد أقوى المرشحين للفوز، وهو الجنرال المتقاعد الرئيس السابق للجنة العسكرية لحلف الناتو بيتربافل بافل، على أكبر عدد من الأصوات.

وكانت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بدأت بعد ظهر أمس، وتوقفت عند منتصف الليلة الماضية، لتعود صباحاً وتستمر حتى مساء اليوم.

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