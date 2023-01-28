روسيا تعتزم إعداد قمر صناعي جديد لاستشعار الأرض عن بعد

موسكو-سانا

أعلنت الصناعات الفضائية الروسية عزمها إعداد قمر صناعي جديد، لإطلاقه إلى مدارات الأرض لاستشعارها عن بعد.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مدير شركة ماشينوسترونيا الروسية ألكسندر ليونوف قوله اليوم “إن الخبراء في روسيا يعملون على تحضير واختبار قمر كوندور اف كي أي الصناعي الجديد المخصص لاستشعار الأرض عن بعد”، مشيراً إلى أن “القمر سيطلق إلى الفضاء في النصف الأول من العام الجاري”.

وبحسب المعلومات المتوافرة فإن القمر المذكور سيساعد في رسم خرائط لسطح الأرض، وفي أعمال الرصد البيئي واستكشاف الموارد الطبيعية، وسيكون قادراً على التقاط صور عالية الدقة للأرض في مختلف ظروف الطقس وفي أي وقت من اليوم، ورصد مساحة 120 كلم مربع في كل لقطة يرصدها على الأرض.

وتعمل روسيا حالياً على العديد من المشاريع لتطوير أجيال جديدة من الأقمار الصناعية، ومن ضمنها مشروع منظومة سفير التي ستضم أقماراً لخدمات الإنترنت، وأقماراً لاستشعار الأرض عن بعد.

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