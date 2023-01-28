لوريان يفوز على رين بثنائية في الدوري الفرنسي

باريس-سانا

فاز فريق لوريان على ضيفه رين بهدفين مقابل هدف واحد في المبارة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

سجل هدفي فريق لوريان كل من اللاعبين منتصر الطالبي وثيو لو بريس في الدقيقتين 13 و31 في حين سجل هدف رين الوحيد اللاعب فلافيان تايت في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع لوريان رصيده الى 35 نقطة ليحل في المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي، في حين تجمد رصيد رين عند 37 نقطة في المركز الخامس.

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