لايبزيغ يفوز على شتوتغارت بثنائية في الدوري الألماني

برلين-سانا

فاز فريق لايبزيغ على ضيفه شتوتغارت بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل هدفي لايبزيغ اللاعب دومينيك سزوبوسزلاي في الدقيقتين 25 و49 في حين سجل هدف شتوتغارت الوحيد اللاعب كريس فيهريش في الدقيقة الـ 68 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع لايبزيغ رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الألماني في حين تجمد رصيد شتوتغارت عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

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