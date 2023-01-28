تحدي العلوم في الأولمبياد العلمي السوري.. فرصة إضافية للمتأهلين إلى التصفيات النهائية

دمشق-سانا

بهدف إعطاء فرصة جديدة للطلاب الذين شاركوا في التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لعام 2023 تطلق إدارة الأولمبياد العلمي في هيئة التميز والإبداع خلال شهر شباط القادم أولمبياد تحدي العلوم في اختصاصات (الرياضيات والفيزياء والكيمياء).

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن تحدي العلوم يمنح الطلاب الذين لم يتمكنوا من تحقيق رغبتهم في عضوية الفرق الوطنية بالاختصاص العلمي الذي شاركوا به في التصفيات النهائية فرصة جديدة لتحقيق حلم الفوز بعضوية أحد الفرق الوطنية للأولمبياد العلمي السوري، على أن تكون المشاركة في التحدي باختصاص مغاير للاختصاص الذي شاركوا به في التصفيات النهائية، واختيار إحدى اختصاصات (الرياضيات أوالفيزياء أو الكيمياء) فقط.

وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل يبدأ اعتبارا من 1-2-2023 ويستمر لغاية 10-2-2023 وذلك عبر المنصة الخاصة بالأولمبياد العلمي، حيث يجب على الطالب الدخول لحسابه الشخصي وطلب المشاركة في التحدي وتغيير الاختصاص واختيار اختصاص يرغب به من الاختصاصات المذكورة.

وكانت الهيئة كرمت السبت الماضي الفائزين في منافسات الأولمبياد العلمي السوري لعام 2023، والذين أصبحوا أعضاء في الفرق الوطنية للأولمبياد في اختصاصات (الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية)، وذلك على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

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