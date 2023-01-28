مقتل عشرة أشخاص على الأقل في هجومين إرهابيين ببوركينا فاسو

واغادوغو-سانا

قتل عشرة أشخاص على الأقل في هجومين إرهابيين منفصلين على بلدة داسا في بوركينا فاسو.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني قوله في تصريح اليوم: “إن مجموعتين إرهابيتين هاجمتا في وقت متأخر أمس منطقتين في بلدة داسا الواقعة على بعد 140 كيلومتراً غرب العاصمة واغادوغو، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل”، دون أن يورد المزيد من التفاصيل.

وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات إرهابية متكررة أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى وهجرت نحو مليوني شخص من ديارهم.

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