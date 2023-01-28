هنغاريا تعتزم استخدام حق النقض ضد أي عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي على الصناعة النووية الروسية

بودابيست-سانا

أعلن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان اليوم عزم بلاده استخدام حق النقض ضد أي عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي على الصناعة النووية الروسية، مؤكداً أن هذه العقوبات ستلحق ضرراً كبيراً بأوروبا وهنغاريا.

ونقلت وكالة تاس عن أوربان قوله لمحطة راديو كوسوث المحلية: “إن الحكومة الهنغارية ما زالت تؤيد مراجعة سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي، مستندة إلى رأي مواطنيها الذي انعكس خلال المشاورات الوطنية التي جرت في شهري تشرين الأول وكانون الأول الماضيين”، مشيراً إلى أن الاستطلاع الذي أجرته حكومة بلاده شارك فيه 1.4 مليون شخص عارض 97 بالمئة منهم العقوبات على روسيا.

ولفت أوربان إلى أن نتائج المشاورات الوطنية ستكون ذات فائدة كبيرة في المناقشات مع قيادة الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، مجدداً دعوة بلاده للاتحاد من أجل أن يعيد النظر في سياسة العقوبات التي يتبعها ضد روسيا.

وأوضح أوربان أن أسعار الطاقة ستنخفض في غضون دقائق معدودة في حال تم رفع العقوبات عن روسيا، كما سينخفض المستوى العام للأسعار ومستوى التضخم بمقدار النصف على الفور.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في وقت سابق أن العقوبات الغربية وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، فيما الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس، موضحاً أن روسيا قادرة على حل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.

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