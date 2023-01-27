خروقات جديدة لقوى العدوان السعودي في الحديدة

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن، حيث ارتكبت 61 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق بالحديدة قوله في بيان اليوم: “إن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس، وست غارات للطيران التجسسي، وتحليق 8 طائرات تجسسية أخرى في أجواء حيس، و32 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي، و51 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقته انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي تم توقيعه عام 2018.

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