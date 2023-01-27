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إعلان حالة الطوارىء في ولاية جورجيا الأمريكية

2023-01-27

واشنطن-سانا

أعلن حاكم ولاية جورجيا الأمريكية بريان كيمب حالة الطوارئ في الولاية بسبب أعمال الشغب التي اندلعت في مدينة أتلانتا الأسبوع الماضي بعد مقتل أحد الناشطين البيئيين برصاص شرطي.

وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن “حالة الطوارىء ستبقى قائمة حتى التاسع من شهر شباط القادم ما لم يتم تمديدها”.

وكانت أعمال شغب اندلعت في مدينة أتلانتا في الثامن عشر من الشهر الجاري بعد مقتل أحد المتظاهرين على يد سلطات إنفاذ القانون في الولاية خلال تجمع احتجاجي على إقامة إحدى المراكز التدريبية في المدينة.

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