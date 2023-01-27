إيفان نابلسي: تجربة شبابية واعدة في فضاء المسرح

طرطوس-سانا

يعكف المخرج المسرحي إيفان نابلسي على إجراء التحضيرات الخاصة بعمله الجديد (حساب) بعد أن أنهى كتابة السيناريو له ليقدمه لجمهور المسرح خلال هذا العام.

العمل هو التجربة الثالثة لنابلسي في التأليف والإخراج، ويسلط الضوء فيه على الصفات السلبية الكامنة بداخل كل فرد ومحاولات إخفائها، كالكره والأنانية والحقد، عبر الطرح بطريقة غير مباشرة في إطار جو عائلي يقوم على ربط خيوط الشخصيات بأسلوب حواري يخدم فكرة النص ويوصلها للمتلقي.

ويضيف نابلسي في لقاء خاص مع مراسلة سانا أن وقفته الأولى على خشبة المسرح كانت في مهرجان الطلائع الذي أقيم في محافظة الرقة عام 2008 عبر أدائه إحدى شخصيات مسرحية (عرس شعبي) للمخرج نصر، إلى أن شارك في العرض المسرحي (عطر سيمفونية الموت) عام 2017 مع المخرج نضال حمود التي اعتبرها تجربته الحقيقية الأولى.

ويتابع نابلسي: سنوات الحرب الإرهابية على سورية فرضت معطيات ونمط حياة وتفكير مختلفاً كلياً عما كان سائداً قبلها، لتضع جيل الشباب بشكل خاص أمام تحدٍ كبير، ومن هنا كانت فكرة تجربتي الأولى بالتأليف والإخراج (طاولة حوار)، وهي من نوع الكوميديا السوداء ومبنية على أربعة أفكار أساسية تقدم نماذج لحالات حقيقية عاشها الممثلون تلخص حالات يمر بها كل فرد في مرحلة معينة كالحب والشغف والذكريات، بأسلوب يتناسب مع اختلاف ذهنية المتلقين.

وقدم نابلسي تجربته الثانية في مجال التأليف والإخراج المسرحي الموجهة للأطفال (الذئب يا عمدة المكان) عبر قصص شخصيات كرتونية لا تزال حاضرة في الأذهان، والتي عرضت مؤخراً على خشبة المسرح القومي ضمن فعاليات مسرح الطفل، وعالج من خلالها قضية التنمر التي يتعرض لها الأطفال وتترك آثارها السلبية على شخصيتهم فيما بعد.

وعمل نابلسي أيضاً في مجال التصميم والتنفيذ الموسيقي لعدد من الأعمال المسرحية منها: (الزنزانة) للمخرج مغامس، و(روبوت) للمخرج الراحل رضوان جاموس، وبعض الأعمال للمخرجين نضال حمود وطلال الحلبي.

ويجد نابلسي بالرغم من تعدد عمله المسرحي بين التمثيل والإخراج والتأليف ومعالجته للقضايا الاجتماعية بشكل عبثي تفاعلي اجتماعي كوميدي أنه وبعد كل عمل أمام مسؤولية أكبر تحتم عليه الارتقاء إلى مستوى أعلى في عالم المسرح، مع وجود طاقات شابة لديها الحب والشغف للمسرح، ما جعله يبتعد عن فكرة تأسيس فرقة خاصة فاتحاً الباب أمام الهواة للعمل معه، إيماناً منه بطاقاتهم الدفينة للنهوض بالمسرح من جديد.

فاطمة حسين

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