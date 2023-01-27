الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر في بعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة غداً أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، يتحول إلى غائم أحياناً لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً فوق المناطق الساحلية والشمالية الشرقية والجزيرة.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 50 كم/سا في المناطق الساحلية والجزيرة والبادية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…