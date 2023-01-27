روسيا تمهل سفير لاتفيا أسبوعين لمغادرة أراضيها

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد سفير لاتفيا في موسكو، وأمهلته أسبوعين لمغادرة البلاد.

ونقلت وكالة تاس عن الخارجية الروسية قولها اليوم: “تم استدعاء القائمة بأعمال لاتفيا في موسكو أتاتسيا روتكا، وتسليمها مذكرة احتجاج على قرار بلادها تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية وإبلاغها بأنه يجب أن تغادر سفيرة لاتفيا لدى موسكو ماريس ريكستينس البلاد في غضون أسبوعين”.

وأكدت الوزارة أن النهج الاستفزازي للسلطات اللاتفية بخفضها مستوى العلاقات الدبلوماسية، ستكون له عواقب، مشيرة إلى أن المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي تقع على عاتق قيادة دولة لاتفيا.

وكان وزير خارجية لاتفيا إيدغارز ريغيفيتشس أعلن الإثنين الماضي أن بلاده تعتزم خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا ابتداء من 24 شباط المقبل.

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