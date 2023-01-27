إصابة فلسطينيين باعتداء للاحتلال في بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليهم جنوب شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح في وقت سابق اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال على مظاهرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

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