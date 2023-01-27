مهرجان (تجليات) يختتم فعالياته بقصائد مفعمة بروح التصوف

حلب-سانا

بقصائد مفعمة بروح التصوف اختتم مهرجان تجليات فعالياته التي نظمتها جمعية بيت القصيد الثقافية بالتشاركية مع مديرية الثقافة في حلب ومنتدى اليمامة الأدبي.

وما بين بوح وكتمان وشوق وحرمان ووجد وأشجان ومناجاة وعرفان ألقى المشاركون قصائدهم ذات الطابع الصوفي الذي يتوق إلى انعتاق الروح والمعاني السامية على مسرح دار الكتب الوطنية في حلب.

وألقى محمد الضرير قصيدة تحمل اسم المهرجان “تجليات” طغت فيها الأساليب والمفاهيم والمعاني الصوفية، لتدعو إلى انعتاق الروح والعودة إلى الاهتمام بالأشياء السامية.

وقدم محمد اللجي قصيدة بعنوان (حب) عالج فيها ما يعتري الفؤاد من مشاعر نحو الحبيب.

وألقى محمد فضيلة قصيدة وجدانية بعنوان (رثائي) تحدث فيها عن حال الروح الإنسانية التي تتوق للتوبة، وتسعى للاتصال الروحي مع الخالق.

كما ألقى حسن كوكة قصيدة غزلية بطابع صوفي بعنوان (شوق لا يعرف الرحيل) تحمل بين طياتها أفكاراً ومعاني جديدة.

وحاكت قصيدة محمد كاظم الصيادي بعنوان (خمر من الغيث) الأدب الصوفي بعباءة العشق الصوفي الإلهي.

وقدمت تسنيم سلطان قصيدتين الأولى بعنوان (فراغ وبابك ختم) والثانية (الحمى الشرقية) موضحة أن القصيدتين متناقضتان تتحدث الأولى عن العشق الإلهي بشكل كامل، والثانية قرع الأبواب والتذلل لنيل الرضى الإلهي.

وألقى الشاعر إبراهيم كسار قصيدتين الأولى غزلية بعنوان (ما لم يقله أبو ذئيب) والثانية وطنية بعنوان (في الرمل).

كما ألقى الشاعر فرهود الأحمد قصيدة تتحدث عن الأزمة من كل النواحي بدءاً من الحرب وصولاً إلى الحصار الاقتصادي بأسلوب بانورامي يحاكي الألم الذي يعتصر القلوب والأمل القادم لا محالة في آن.

وختم المهرجان بتقديم فقرة من الأناشيد الدينية قدمها الموسيقي أحمد نشار رافقتها فقرة مولوية.

أسماء خيرو

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