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إصابة 3 فلسطينيين بجروح جراء اعتداء الاحتلال على مظاهرة كفر قدوم

2023-01-27

القدس المحتلة-سانا

أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح والعشرات بالاختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال على مظاهرة احتجاجية في بلدة بيت أمر بمدينة الخليل.

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