روسيا تحجب مواقع أجنبية بينها المخابرات المركزية الأمريكية

موسكو-سانا

حجبت الدائرة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنيات المعلومات والإعلام “روس كومنادزور” مواقع وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكيين.

ونقلت وكالة تاس عن الدائرة قولها في بيان: إنها قررت ذلك نظراً لنشر هذه المؤسسات أخباراً مضللة حيث تم العثور فيها على مواد تحتوي على معلومات غير دقيقة ذات أهمية اجتماعية فضلاً عن تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية.

كما حظرت الدائرة عدداً آخر من المواقع الأجنبية لنشرها مواد تتضمن معلومات مهمة علنية غير موثوق بها، ومواد تهدف إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلاد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency