مباراة الكرامة وجبلة في ملعب الباسل بحمص

الجمعة / 27 / 01 / 2023
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الجمهورية الهندية
2023-01-26
مندوب إيران بالأمم المتحدة: سورية هي إحدى ركائز الأمن بالمنطقة
2023-01-26
كاتب كندي: واشنطن وحلفاؤها يرتكبون منذ سنوات جرائم حرب في سورية
2023-01-26
نائب مندوب الصين بالأمم المتحدة: يجب إنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سورية
2023-01-26
تشارنوغورسكي: الإجراءات الغربية أحادية الجانب تزيد من معاناة الشعب السوري
2023-01-26
المقداد خلال لقائه لاكروا: وجود قوات حفظ السلام ليس بديلاً عن إيجاد حل نهائي لمشكلة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية
2023-01-26
وزيرة الثقافة تبحث مع سفير البرازيل بدمشق آليات تعزيز التعاون وتطويره
2023-01-25
محليات
بأيد حرفية ماهرة… تواصل أعمال ترميم الجامع الأموي الكبير بحلب
2023-01-27
سورية تدين مجزرة كيان الاحتلال في جنين وتطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع حد لجرائمه
2023-01-27
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2023-01-27
تواصل فعاليات ورشة (تحويل التعليم.. ضرورة ملحة لمستقبلنا المشترك) بدمشق
2023-01-27
القبض على شخص يزور نسخ ضبوط شرطية بحلب
2023-01-26
حملة تشجير في المدينة الرياضية باللاذقية
2023-01-26
لحصوله على شهادة الطب البشري.. وزارة الكهرباء تكرم العامل محمد الحمادة
2023-01-26
رياضة
ماتوس وستيفاني يحرزان لقب زوجي بطولة أستراليا
2023-01-27
بفوزه على المجد.. الاتحاد أهلي حلب يتصدر الدوري الممتاز لكرة القدم
2023-01-27
ديوكوفيتش إلى نهائي أستراليا للتنس لملاقاة تسيتسيباس
2023-01-27
إقالة مدرب فريق أياكس الهولندي لكرة القدم لسوء النتائج
2023-01-27
تسيتسيباس يتأهل لنهائي بطولة أستراليا للتنس
2023-01-27
تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
2023-01-26
الأرثوذكسي يفوز على أهلي حلب في رابع مباريات بطولة غرب آسيا وصل الدولية لكرة السلة
2023-01-26
اقتصاد
زراعة الفواكه الاستوائية في طرطوس.. ازدياد في المساحة والأصناف
2023-01-27
تراجع أسعار الذهب
2023-01-27
وزير النفط الباكستاني: سنستورد النفط الروسي ابتداء من نيسان
2023-01-27
غازبروم: ضخ 24.2 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى أوروبا
2023-01-27
بحث آفاق التعاون في مجال النفط بين سورية وفنزويلا
2023-01-26
المركزي: إجراء تعديلات على قرارات وتعليمات متعلقة بالتجارة الخارجية
2023-01-26
تعرف على الإجراءات والتسهيلات الجديدة المقدمة من قبل مشروع التحول للري الحديث
2023-01-26
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
سورية تدين مجزرة كيان الاحتلال في جنين وتطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع حد لجرائمه
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
أمام الرئيس الأسد.. أربعة سفراء يؤدون اليمين الدستورية
مباراة الكرامة وجبلة في ملعب الباسل بحمص
2023-01-27
تصوير: سامر الشامي
مباراة الكرامة وجبلة في ملعب الباسل بحمص
2023-01-27
linda
سابق
تصدر الاتحاد أهلي حلب ترتيب فرق الدوري الممتاز لكرة القدم
التالي
روسيا تحجب مواقع أجنبية بينها المخابرات المركزية الأمريكية
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved