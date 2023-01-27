بفوزه على المجد.. الاتحاد أهلي حلب يتصدر الدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

تصدر الاتحاد أهلي حلب ترتيب فرق الدوري الممتاز لكرة القدم عقب فوزه على المجد بهدف وحيد في المباراة التي جرت اليوم على ملعب الحمدانية بحلب، لحساب الجولة العاشرة من المسابقة.

سجل هدف المباراة الوحيد عبد الله النجار بالدقيقة 45 ليرفع رصيد فريقه إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب فرق الدوري، فيما تجمد رصيد المجد عند نقطتين في المركز الـ11 والأخير.

وفي ملعب الجلاء بدمشق سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة الفتوة والوثبة.

سجل الوثبة أولاً عبر علي حلوة بالدقيقة 49 وعادله الفتوة بواسطة باسل مصطفى بالدقيقة 91.

ورفع الوثبة رصيده إلى 17 نقطة بالمركز الثاني مؤقتاً، فيما رفع الفتوة رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الرابع.

وفي ملعب الباسل بحمص توقفت المباراة في الدقيقة الأخيرة بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لجبلة اعترض عليها فريق الكرامة، ما أدى إلى عدم استكمال المباراة بانتظار قرار لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وكانت مباريات هذه المرحلة انطلقت أمس، بتعادل الوحدة مع حطين بهدف لهدف على أن تختتم غداً بلقاء يجمع الجيش مع الطليعة في ملعب الجلاء بدمشق.

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أهلي حلب مع المجد

الكرامة مع جبلة