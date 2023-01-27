القبض على إرهابيين اثنين في كركوك شمال العراق

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على إرهابيين اثنين من تنظيم “داعش” في محافظة كركوك شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن وكالة الاستخبارات قولها في بيان: “تم القبض على إرهابيين اثنين من عصابات “داعش” الإرهابية في محافظة كركوك بعملية استخبارية، سبقها تدقيق ميداني للعنصرين المشتبه فيهما بعد أن دخلا المحافظة للتخفي بين المواطنين هاربين من عدة مناطق”.

وكانت القوات العراقية أحبطت أول أمس مخططاً إرهابياً لاستهداف محكمة استئناف نينوى، بواسطة ثلاثة انتحاريين وتم القبض عليهم.

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